Test: Herrebiler og en kampvogn i grusgraven

Normalt ville jeg være nervøs over den slags lyde i en bil, men ikke i dag. For en VW Amarok er en bil, som er skabt til at arbejde. Det er VW’s svar på en fukssvans – simpel, hårdfør og effektiv.

Sølvfarvet japansk monsterbil

Et sølvfarvet monster med et blodrødt Isuzu-logo i snuden kommer til syne i mit bakspejl, og selv om jeg har 224 hk på lager fra en V6-motor, kan jeg ikke trække fra ham. Jeg er tvunget til at give plads.

Vi har samlet to biler af en helt speciel støbning i en grusgrav lidt uden for Sengeløse på Sjælland. Det er såkaldte pickupper, som er kendetegnet ved, at de ligner en normal firehjulstrækker fra snuden og hen til bagdøren.

Herfra er der et åbent lad med plads til hvad som helst. Har du en gaffeltruck, kan du placere en europalle mellem hjulkasserne. Du kan også skaffe et par ramper og køre en havetraktor op, eller bruge ladet til at transportere mountainbike eller surfergrej.

Det er ikke en bil, du køber for sjov. En pickup er noget, du køber, fordi du har brug for den. Det er et værktøj og et arbejdsredskab, du ikke kan leve uden. Præcis som den T-72, der står på toppen af en bakke og skuer ud over grusgraven.