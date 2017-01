Premiere: Vi tester MX-5 med fast hjelm

Hvem er konkurrenterne?

På en måde er den almindelige MX-5 og den mere tilbagelænede Fiat 124 Spider konkurrenter, selv om design og tagkonstruktionen adskiller dem. Er der lidt flere penge på kontoen, er biler som Mini Cabriolet og Audi TT heller ikke helt ved siden af.

Hvordan kører den?

Den kører præcist og sjovt, hvis det skal siges kort. MX-5 både med blødt og hårdt tag er fortsat en sportsvogn, hvor den dynamiske køreglæde er vægtet højere end kabineplads.

Den mere solide tagkonstruktion er svær at mærke i køreegenskaberne, men særligt ved hastigheder under 90 km/t med taget oppe mærkes bilen mere støjsvag end broderbilen med kaleche. Også det faktum at foldetaget er fuldelektrisk, giver en højnet komfort, og er med til at understrege RF's lidt mere voksne og civiliserede profil.