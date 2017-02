Porsche til hverdag og fest: Første test af 911 GTS

Vi synes...

Er du på jagt efter den rene 911 GTS-ånd er der kun et valg: den manuelle coupé med baghjulstræk er uden tvivl den mest involverende køremaskine i modelserien. Er det banen, du ånder for, og hverdagsturene et nødvendigt onde, bliver det ikke mere ægte, råt og intenst end denne.

Er du lidt mere kompromissøgende, kan du smide PDK-gear og firehjulstræk oveni handlen. Det fjerner noget af dramaet på banen, men dobbeltkoblingsgearkassen er eminent på både vejen og i racesituationer, og firehjulstrækket sender størstedelen af kraften til baghjulene, når underlaget tillader det.

Skal du mest bruge din 911 ude i en virkelige verden, og er du eksempelvis interesseret i at kunne smide taget på en solskinsdag, bør du overveje at spare et par hundrede tusinde og nappe en normal Carrera. Du mister lidt hestekræfter og noget af det rå look, men til cruising op og ned ad Strandvejen bliver du glad for den lidt mere komfortorienterede undervogn.