Ny Renault Megane R.S. bider fra sig i første test

Hvem er konkurrenterne?

Kort sagt alt der ligner en familie-hatchback...men som kan køre som død og helvede. F.eks. Hyundai i30 N, Seat Leon Cupra, Peugeot 308 GTI og Honda Civic Type R.

Hvordan kører den?

Den nye Renault Megane R.S. kører overrraskende forskelligt alt efter, hvilket køreprogram der vælges. Selv en almindelig R.S.'er uden Cup-undervogn har et hav af indstillinger, der kan forvandle den franske hatchback fra magelig familiebil til engagerende sving-æder. Undervognen er hård uanset køreprogram, men til gengæld er der valuta for pengene, når det kommer til dynamikken.



Læs mere om køreegenskaberne i et kommende nummer af Bil Magasinet.