Ny Mercedes A-klasse går tech-amok i første test

Det, der dog for alvor overskygger de andre nyheder i A-klasse, er mængden af skærme og det system, der styrer bl.a. infotainment. MBUX er et nyt intuitivt system, der udvikler sig hen ad vejen, når det bruges – det tilpasser sig og bliver "klogere". Ligesom man kender det fra bl.a. Siri på iPhone, har MBUX i kernen af sit system en personlig assistent, man kan kommunikere med og give kommandoer. Er du tørstig, er det bare at sige til, så finder den nye A-klasse en kaffebar, eller skruer op for varmen, hvis du tilkendegiver, at du fryser.