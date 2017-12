Ny Dacia Duster: Rumænsk traktor på den fede måde

Hvor:

Vi er taget til Athen i Grækenland, hvor Dacia har inviteret til international pressepræsentation af den nye Dacia Duster.

Hvad er nyt:

Ved første øjekast kan det være svært at se, at der er tale om en ny Duster. Det skyldes, at Dacia er gået forsigtigt til værks. Platformen er den samme, som er blevet forfinet med en anden hjulopsætning og nyt styretøj. Det mærkes hurtigt, og taget bilens anatomi i betragtning er det faktisk en underholdende køreoplevelse med fine styreegenskaber. Kabinen er blevet et langt mere behageligt sted at opholde sig, og kvalitetsoplevelsen er klart forbedret. Motorene er de samme som i den gamle Duster; en lille diesel og en lille benzin.