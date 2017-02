Muddertest: Nu har X-trail endelig fået den dieselmotor, den har savnet

På designfronten er der ingen nyheder. X-trail ligger tæt op ad storsællerten Nissan Qashqai, og specielt forfra skal du have læsebrillerne på for at se forskel. Tæt på kan man dog se, at X-trail er noget større.

Kabinepladsen er god, og bagsædepladsen fornem. Med de fleksible bagsæder og syvsæders konfiguration kan den blive en rigtig børnecontainer.

Automatgearkassen fungerer i princippet godt, men bag navnet gemmer sig en trinløs gearkasse, som har et anderledes skiftemønster end en almindelig automatgearkasse.

Systemet holder omdrejninger høje, men nogenlunde konstante, mens bilen accelererer. Det gør motorlyden monoton og mere påtrængende end nødvendigt. Nissan har prøvet at kompensere ved at lægge et animeret skiftemønster ind, hvilket hjælper lidt på det. Men det ændrer ikke på, at den er langsommere fra start end en dobbeltkoblings- eller automatgearkasse.

Længeventet motor

Gearkassen er kun et lille skår i glæden ved den opdaterede Nissan X-Trail, der må trække op til 2.000 kg.

Konklusionen er, at Nissan endelig får en topvariant i deres serie af crossovers, som bliver et reelt alternativ til de europæiske prestige-SUV'er.