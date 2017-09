Nu er det 38.305 kr. billigere at køre 231-hestes Mini Cabrio

Husk at pakke let!

For Mini Cabrio JCW kan altså et eller andet. Lad os starte med cabriolet-delen. Mini’en er udstyret med et stoftag, som kan foldes sammen i to trin. Du kan køre den forreste del af taget tilbage, hvilket giver dig et stort soltag. Det kan du så bruge, når temperaturen ikke er så sommerlig endnu. Sagt på en anden måde, så kan du få en hel del ud af den feature i kolde Danmark.

Når solen så endelig brænder igennem, kan du hive hele taget ned. Har du tænkt dig at køre motorvej, bør du montere den medfølgende vinddeflektor, som fjerner muligheden for at bruge bagsædet. Til gengæld får du noget mindre vindbulder i kabinen. Holder du dig til strandvejscruising, kan du dog sagtens montere et par venner eller veninder på bagsædet. Husk dog at pakke let, for bagagerummet rummer kun 215 liter, og det er ekstremt svært at udnytte til andet end bløde tasker.