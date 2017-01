Miljøvenlig direktørvogn: Første test af Porsche Panamera e-hybrid

Hvad er nyt?

Den primære nyhed i hybridvarianten af den nye Panamera er drivlinjen, der kombinerer en neddroslet version af den nye V6 biturbo fra Panamera 4S med en 100 kW elektrisk motor. Det giver en samlet effekt på 462 hestekræfter og et (meget) teoretisk forbrug på 40 km/l.

Panamera e-hybrid kommer som standard med Sport Chrono-pakken, der giver dig mulighed for at skifte mellem forskellige køreprogrammer via en drejeknap i rattet.

I e-hybrid er køreindstillingerne E-Power og Hybrid Auto nye, og de giver dig kontrol over, hvor vidt du vil køre rent elektrisk, ønsker at oplade batteriet med benzinmotoren, eller vil bevare spændingen på et fast niveau, så du eksempelvis har det til rådighed, når du kommer til bykørsel.