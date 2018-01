Rockerfamilien: Mercedes SLK 55 AMG er den hidsige lillebror

Motoren på 5,4 liter hedder M113 og er uden trykladning. Den var i produktion i forskellige udgaver fra 1998 til 2008 hos Mercedes i Untertürkheim, og AMG-udgaverne blev samlet hos AMG i Affalterbach.

Her er 24 ventiler og 16 tændrør, motorblok og topstykke i aluminium, smedede plejlstænger og indsugning i magnesium. Boringen er 97 mm og slaglængden 92 mm. I SLK 55 AMG yder den 360 hk ved 5.750 o/min og har omdrejningsbegrænser ved 6.700 o/min.

Artiklen stammer fra Bil Magasinets årbog, Brugte Drømmebiler. Køb den seneste udgave til specialpris på 120,95 kr. lige her

Du skal ikke være nervøs for at tage den herop: Det er så solide sager, at motoren også blev brugt i Mercedes McLaren SLR med kompressor og 626 hk.

En åben hotrod

360 hk og det brølende lydspor gør den lille SLK til en hotrod. I 2006 skrev Bil Magasinets årbog, Årets Biler:

“Præstationerne får dig til at tvivle på, om den langt dyrere SL 55 AMG virkelig er pengene værd. Hvorfor betale flere millioner kroner for en SL 55 AMG, når du kan have det lige så sjovt for under det halve i SLK 55 AMG?”.