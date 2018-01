Rockerfamilien: Mercedes R 63 AMG er den korpulente muskelmand

Forvent fire km på literen i snit

Driftsomkostningerne er noget højere end for en VW Up. Tanken er på 80 liter og i bykørsel kører bilen fire kilometer på literen. Med 200 km/t som marchfart på Autobahn skal du ikke regne med mere end to, og kan du få den op på seks i snit, er du en øko-helt. CO2-udslippet er 387 g/km og den årlige afgift er 14.620 kr. Gisp.

Testbilen er en R63 AMG med kort akselafstand på 298 cm, men “kort” er en underdrivelse, for bilen er 492 cm lang. Skal du bruge de to bagerste stole til voksne, har den lange udgave med en akselafstand på 322 cm og en totallængde på 516 cm mærkbart bedre benplads, så overvej den.

Skal det være bare en smule fornuftigt, skal du finde en R500 med 5-liters V8-motor og 306 hk, der kører 0-100 på 6,5 sek. med en dejlig lyd. Den burde kunne køre 6-8 km/l i snit og er billigere at reparere og forsikre end den bindegale AMG.