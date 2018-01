Rockerfamilien: Mercedes CLS 63 AMG er gangsterchefen

Kald mig bare en gammel nar, men i en tid, hvor Formel 1-biler snart kører med fire cylindre, og hvor selv superbiler har hybridmotorer, er det livgivende at køre en bil som Mercedes CLS 63 AMG.

V8’eren trækker selv vejret og sender en ildevarslende og teatralsk torden ud af de fire afgangsrør – og det er bare, når du starter den. Når den får gas, afslører den skabernes ambition om at bygge en racermotor til en gadebil.

I bilen her yder M156-motoren sit maksimale moment helt oppe ved 5.200 o/min, hvilket sammen med et stort slagvolumen betyder, at du kunne montere den i en mejetærsker: Den ville stadig være helvedes hurtig.

Motoren blev i 2009 og igen i 2010 kåret til Performance Engine of The Year og Best Engine Above 4 Liters, og jeg skal lige love for, at den stadig er vågen.