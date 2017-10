Lada Niva: En rædsom og herlig bil

Nu passer pengene

Efter et par timers kæmpen med det helt urimeligt diffuse snekke/rulle styretøj er det slægtsgårdens uendelige stubmarker, det gælder. Og herude, hvor jorden ikke er betrådt af en østbil, siden vi kørte mark­ræs i en Skoda, viser Ladaen helt anderledes takter. Nu passer pengene pludselig.

Rubel-raceren får ellers nogle tæsk, men den er umulig at rive ud af sporet. Dækkene bider ekstremt godt i underlaget, og det er umuligt at sætte bilen bare en lille smule fast. Nu har den 80 hestes Fiat 124-motor med Lada-topstykke pludselig kræfter nok til ­bilens 1,2 tons. Permanent 4WD, 10 fremadgående gear inkl. reduktionsgearet, plus 50/50 center-spær. Kort ­akselafstand på 220 cm, 21 centimeters frihøjde og minimale udhæng. Det er off-road kræs på gammeldags manér - og den klarer det godt, denne terræn-bilernes Trabant, der åbenbart er bygget til at komme frem uden vej.

Tro det eller ej - der findes faktisk mennesker, der køber en ­fire­-­hjulstrækker, fordi de har brug for et reelt arbejdsredskab og ikke bare skal blære sig. Hvad sidstnævnte prestigepjat angår, er Lada Niva helt frikendt. Og så alligevel - der var faktisk mange, der viste den lille ­ruski-bil ret meget interesse i testdagene. Ikke på den negative måde, vel at mærke. Vi snakker kult-status, for stil og charme har den dæleme.