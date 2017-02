Første test: V90 Cross Country kan være den bedste Volvo nogensinde

HVILKET UDSTYR?

Standardudstyr:

18" alu, stofbeklædte sæder, 8" digital instrumentering, 3 x 12V-stik, aktiv fartpilot med køassistent, aktiv vognbaneassistent, delvis selvstyrende funktion op til 130 km/t (én hånd på rattet), alarm for tværgående trafik, automatisk nødbremse for kollision, fodgængere, cyklister og store dyr, skiltegenkendelse med automatisk overholdelse af fartgrænser, energiabsorberende siddehynder ved ulykke, undgå at køre i grøften-assistent, der retter bilen op uden at komme over i modkørende vognbane, og meget mere.

Ekstraudstyr omfatter Bowers & Wilkins 12 kanals 1400W-anlæg med 19 højtalere, 250 mm subwoofer og Quantum Logic Surround 7.1: 80.363 kr.