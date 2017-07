Håndværkerens våde drøm: Årets varebil 2017

Når du kører rundt i arbejdsbiler, er du typisk tvunget til at gå på kompromis med en lang række ting. Biler, som er udviklet som varevogne, har ikke komfort eller luksus prioriteret særligt højt, men det er begyndt at ændre sig.

Den nye Peugeot Expert er baseret på den franske EMP-platform, som også Peugeot 308 bygges på. Det giver et hint om, at der er mere personbil i Expert-varevognsmodellen end nogensinde før.

Se alle kandidaterne til Årets varebil 2017

Så snart du stiger ind i kabinen, mærker du da også den personbilsagtige stemning. Testbilen er en Premium-version, som har det meste i udstyr. Den trykfølsomme skærm i midten genkendes fra andre Peugeot-modeller. Plastikkvaliteten er stadig til den hårde side de fleste steder, men designet af kabinen spiller ellers meget godt.

Efter jeg begynder at rulle, spotter jeg den gennemsigtige plade ved forruden, som er bilens head-up display – i en varevogn!?! Det er altså nye tider. Displayet følger med i en pakke, hvor der også er aktiv fartpilot. Sidstnævnte er en fantastisk ting, hvis du skal køre mange kilometer på motorvejen i din varevogn. Eneste minus er, at den aktive fartpilot ikke er avanceret nok til at kunne aktivere bremserne, så enkelte gange slår den fra. Her mærker du, at systemet ikke er helt så godt som de seneste nye fra specielt de tyske konkurrenter.