Første tur: Ny Mazda CX-5 er klar til at udfordre konkurrenterne

Hvor?

Firenze, Italien

Hvad er nyt?

Den nye Mazda CX-5 har fået en overhaling både indvendigt og udvendigt. Udenpå ses det tydeligt med implementeringen af Mazda’s signaturgrill, som vi kender den fra mange af de øvrige modeller fra Mazda. Kabinen har også fået en mild opdatering, som bestemt ikke har gjort den ringere at befinde sig i. Specielt det nye headup-display i forruden er en stor forbedring i forhold til forgængeren.

Under præsentationen havde vi desværre kun mulighed for at køre de motorer, som allerede findes i den gamle CX-5’er. Men sidst på året kommer en ny benzinmotor med en 4-cylindret 2,5-liters motor med cylinderfrakobling, som vi ser frem til at prøve.

Hvordan kører den?

Mazda CX-5 har altid været en velkørende bil med dynamiske køreegenskaber på trods af sin størrelse. På de snoede veje udenfor Firenze var det hurtige styretøj præcist og fik den store bil til at virke mindre.

Støj er der heller ikke meget af i kabinen, det skyldes dels, at Mazda har arbejdet med aerodynamikken for a reducere vindstøj, men også at bilen er blevet ca. 30 kg tungere på grund af ekstra støjisolering. Det virker, og den nye CX-5 er særdeles støjsvag, også selv om overfladen på de toscanske veje ikke altid er silkeblød.