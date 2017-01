Første tur i ny Nissan Micra: Fra aparte billigbil til veloplagt minibil

Vi prøver de to 90 hk motorer, som leverer hæderlig trækkraft. Den 1,5 liters dieselmotor er mest overbevisende pga. et et kraftigere drejningsmoment, men vi ser frem til at prøve Micra med den stærkere motor, som Nissan oplyser kommer næste år. Forhåbentlig bliver det en benzinmotor.

Hvem er konkurrenterne?

Den nye Micra går fra at være en billig, lille minibil til en mellemstor minibil, så nu skal den konkurrere med Ford Fiesta, Renault Clio, Mazda 2, Skoda Fabia mv. Der er ingen priser endnu, men et kvalificeret gæt er en startpris på 140.000 kr. for basisversionen med 73 hk.