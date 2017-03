Første tur: Juul jubler bag rattet i ny Mercedes E-klasse Coupé

Vi har kørt dieseludgaven med standardundervogn og små fælge og har haft det virkelig sjovt bag rattet. På motorvej er den lydløs som en limousine og selvom den kan køre 25 km/l, har den kræfter nok til at runde 240 km/t ifølge dataarket.

I sving nyder E-klasse godt af en lækkert styretøj og en undervogn, der danser smukt gennem kurverne uden at være hverken hård i filten eller slasket. Det lover godt udgaver med flere heste! AMG tygger pt. på at lave en vild E63 AMG-version, men det skulle være sikkert, at der kommer E-klasse Coupé med den 367 hk fra C43 AMG næste år.

Pt. er topversionen E400 med 333 hk fra en V6-motor.

Hvem er konkurrenterne?

Mercedes E-klasse Coupé er lidt i sin egen klasse, for den er ene om at tilbyde fire brugbare siddepladser i en coupé i den her prisklasse, der starter ved 749.400 kr. for en E200 med 184 hk. Men ellers er de naturlige konkurrenter den mindre, billigere Audi A5 eller den større og meget dyrere BMW 6-Serie.