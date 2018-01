Første test: VW Up GTI laver spas i mikrobilsklassen

Hvad er nyt?

Volkswagen gjort sig umage for at få Up til at ligne en rigtig GTI. Den er bl.a. stylet med nye kofangere med dramatiske luftindtag foran og et kækt diffuser-panel bagpå. I hvert hjørne sidder røde bremsekalibre bag 17"alufælge. Dobbelte, sorte striber ned langs siden af bilen og en rød liste på tværs af snuden sender en hilsen til Golf GTI, der introducerede stilen første gang i 1976.