Første test: VW Polo GTI på budget

Hvordan kører den da?

Polo GTI kan vælges med 2 forskellige undervogne. Sportsundervognen, der er sænket 15 mm i forhold til den almindelige Polo, og Sport Select-undervognen med aktive dæmpere, hvor vi har mulighed for at sætte den op til enten Normal eller Sport. I begge køreindstillinger er der overskud af vejgreb i forhjulene, der med stor selvsikkerhed styrer ind i svinget og griber forbavsende godt frem for at skruppe henover forhjulene. Selvom vi presser den rundt i rundkørslerne kvitterer Polo GTI med overskud og præcision. Samtidig, ved helt almindelig kørsel, er Polo GTI både komfortabel og raffineret.

Det er først rundt på den lille Mallorca Circuit, at styretøjet kommer til at virke en lille smule kedeligt. Polo GTI har ikke samme legesyge karakter som for eksempel Ford Fiesta ST og kommer hurtigt til at føles meget voksen. Ved dagligt brug er Polo GTI til gengæld mere kompetent end nogensinde.

Hvornår lanceres den?

Volkswagen Polo kan leveres fra februar 2018 og starter på 274.997 kr. med 6-trins DSG-gear.

Vi synes…

Med Polo GTI får du mere bil end hos konkurrenterne. Den vinder på komfort, kvalitet og raffinement og er samtidig teknisk overlegen. Til gengæld går Polo GTI lidt på kompromis med sjovhedsfaktoren.