Første test: Vi har kørt den nye Octavia forud for dansk premiere denne weekend

Hvor er vi?

Porto, Portugal

Hvad er nyt?

Den ligner til forveksling den gamle Skoda Octavia – kun et nyt lygtedesign for og bag afslører faceliftet. Specielt de nye todelte forlygter har splittet folk. Jeg var skeptisk til at begynde med, men i virkeligheden fungerer de altså ret godt. De nye lygter kan for 14.000 kr. udstyres med LED-lys. Men den nye Octavia har en masse andre tekniske opdateringer, som primært fokuseret på sikkerhedsudstyr.

Som standard får du en automatisk nødbremse, der kan bremse bilen ved hastigheder op til 50 km/t. Hvis bilen skal bremse ved hastigheder over dette, kræver det, at du tilkøber en adaptiv fartpilot, som koster 4.600 kr.

Nu kan du også få en ny 9,2” touchskærm, som er virkelig lækker.