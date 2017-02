Første test: Sidelæns i verdens største Mini

HVORFOR ER DEN SÅ DYR?

Det er et godt spørgsmål! Det korte svar er, at en Mini koster det, som markedet kan bære. Den skal sammenlignes med BMW 2-serie Active Tourer, der koster det samme, eller Audi Q2, der er meget mindre.

BilBasen oplyser, at Mini aktuelt er det mest søgte mærke blandt kvindelige brugere af brugtbilportalen. Mini har generelt lavere afskrivning end de øvrige dyrere mærker, og markant lavere liggetider. Den holder værdien bedre, og er hurtigere at sælge end andre bilmærker.

Der er altså ikke noget, der tyder på, at det er dyrere at vælge en Mini end for eksempel en tilsvarende Audi eller BMW - tværtimod.

HVORDAN KØRER DEN?

