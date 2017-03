Første test: Peugeot 5008 med plads til syv

Hvem er konkurrenterne?

Peugeot 5008 har et markant anderledes udtryk end mange af de andre 7-personersbiler på markedet idag. Men de to konkurrenter, som kommer tættest på er den nye Skoda Kodiaq og Nissan X-trail.

Men de mere traditionelle MPV’ere som Opel Zafira og VW Sharan skal man heller ikke glemme.

Hvornår lanceres den?

Ja, her kommer vi desværre til at vente lidt. Grundet Peugeot 3008’erens store succes og leveringsproblemer af enkelte dele på grund af brand hos en leverandør, så kommer det danske marked først til at få leveret biler i september måned.