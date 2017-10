Første test: Overgjort Hyundai Kona

Hvor er vi?

Barcelona, Spanien

Hvad er det?

Kona er Hyundais svar på en konkurrent i det hastigt voksende mini SUV-marked. Bilen er helt ny og er en af de mest, hvis ikke dén mest, designmæssigt vovede bil fra Hyundai. Den kommer dog både lidt sent på markedet i forhold til mange af konkurrenterne samtidig med, at netop design er et af de største købsargumenter i klassen; Derfor har Hyundai brug for at skille sig ud. Desværre er designet, i vores optik, endt med at se en smule overgjort ud.

Til pressevisningen har vi mulighed for at prøve de to benzinvarianter; Både 1,0 T-GDI med 120 hk, forhjulstræk og manuelt gear samt 1,6-liters T-GDI med 177 hk, firehjulstræk og dobbeltkoblings automatgear. Senere bliver der også mulighed for to dieselvarianter med 115 eller 136 hk og ikke mindst en ren eldrevet variant med en rækkevidde på op mod 400 km.

Vores umiddelbare oplevelse af de to benzinvarianter er positive. Den lille benziner med 120 hk fungerer rigtigt godt til almindelig bykørsel og landevej hvor den ivrigt tager omdrejninger – på motorvejen med højere hastigheder savner vi lidt kræfter.

Læs blandt andet om sikkerhedsudstyr, kvaliteten i kabinen og muligheden for at personliggøre Kona i et kommende nummer af Bil Magasinet.