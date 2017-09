Første test: Ny VW Polo vokser ud af miniklassen

Hvad er nyt?

Med springet fra femte til sjette generation VW Polo skubber tyskerne deres populære minibil en halv klasse op. Modellen er blevet bredere, lavere og længere, mens den er vokset markant mellem for- og bagaksel til gavn for pladsen i kabinen.



Særligt på bagsædet, der kan rumme to voksne mennesker uden at de sidder lårene af hinanden. Bagagerummet er udvidet fra 280 til 351 liter, hvilket en bil kan møde op med i Golf-klassen uden at blive grin.

Rent teknisk har Polo gennemgået samme transformation som søsterbilen Seat Ibiza, der blev fornyet tidligere på året. Begge biler bygger på den samme ”MQB A0” platform, som er en krympet version af platformen fra bl.a. VW Golf.



Det giver Polo adgang til en masse elektronisk isenkram, der før har været var forbeholdt VW’s dyrere biler. Front Assist med nødbremse og fodgængerdetektering op til 65 km/t, multikollisionbremse og en fin 8” farveskærm i midterkonsollen er standard på alle udstyrstrin. LED-forlygter, aktiv fartpilot, udkørselsassistent, et system, der overvåger blinde vinkler såvel som digital instrumentering er andre nyheder, der kan fås til Polo.