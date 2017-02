Første test: Ny Honda Civic er flyvende fra start

Hvordan kører den?

Den kører rigtigt godt – slet og ret. De nye motorer gør det utroligt godt i den nye Civic, hvor den største af dem også udmærker sig som den sjoveste. Det sjove bliver heldigvis matchet af resten af bilen, der for første gang i lang tid føles meget veloplagt til dynamik. Grebet ved både for- og bagaksel er højt, og styretøjet er hurtigt, præcist og ikke mindst gearet til hurtige retningsskift, hvor den nye japaner virkelig skinner igennem, og føles let og fed at presse.

Komforten er heldigvis ikke glemt, og et nyt multilink baghjulsophæng plus muligheden for adaptive støddæmpere er med til at gøre Civic både civiliseret og skarp alt efter førerens humør og temperament. Den manuelle gearkasse er klart bedst til opgaven med at få Civic's sportslige kvaliteter frem i lyset, men CVT-gearkassen kan sagtens overvejes, i tilfælde hvor kørekomforten ønskes i højsædet – merprisen for gearkassen med de automatiske skift er flot lavt sat til 20.000 kr.