Første test: Ny Audi RS4 Avant går tilbage til rødderne

Hvordan kører den?

Anderledes end den gamle, men dermed ikke sagt, at den er kedelig. Den nye V6'er lader dig køre din RS4 mere afslappet, for du skal ikke jagte omdrejninger på samme måde for at få serveret en knusende acceleration.Den adaptive undervogn gør RS4 yderst civiliseret og behagelig til en start, men på snoede bjergveje kan den lukke kæften effektivt på alle, der finder Audi'er lidt for velopdragne og kedelige.Forhjulene har eminent godt bid i asfalten, styretøjet har masser af føling og samtidig bagvognen ret løs i det. Det giver en herlig følelse af at man balancerer RS4 gennem sving lige på grænsen af en delikat overstyringen.Det er dog ikke en driftmaskine som en AMG-Mercedes, for quattro-firehjustrækket masserer nådesløst kræfterne i asfalten, når du giver fuld gas. Perfekt til en hurtig smuttur på en bjergvej eller en bane, uden at du behøver være racerkører for at udnytte bilens potentiale.