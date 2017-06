Første test: Nissan Qashqai med ansigtsløft og nyt udstyrsniveau

Hvordan kører den?

Den kører groft sagt som den gamle – her er ingen store overraskelser. Selv om Nissan har monteret en stivere krængningsstabilisator og opdateret støddæmperne, er der ingen udpræget forskel.

Dermed ikke sagt, at den kører dårligt, for til daglige behov, hvor Qashqai ikke udfordres, er styretøj og undervogn fint afstemt – den skal dog ikke presses for meget på de snoede landeveje omkring Wien, før den historie bliver en anden.