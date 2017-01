Første test: Mød den mest hardcore og offroad-duelige Grand Cherokee nogensinde

Som standard kommer Trailhawk blandt andet med Goodyears kevlar -forstærkede dæk, beskyttelsesplader under bunden og et nyt off road system med Hill ascent og descent, hvor du kan styre farten på palerne bag rattet – både når du kører op- og nedad

Hvem er konkurrenterne?

Jeep Grand Cherokee er i et marked med høj konkurrence fra de mange andre SUV’er. Herunder de tyske Audi Q7, BMW X5 og Mercedes GLE. Ingen af tyskerne kan dog følge med uden for asfalten, hvor kun Range Rover Sport kan konkurrere med Grand Cherokee.