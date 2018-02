Første test: Mere spas i Honda Jazz

Hvor er vi?

Rom, Italien

Hvad er nyt?

Et mindre ansigtsløft med blandt andet en ny grill og LED-lygter har opdateret fronten på Honda Jazz. Med faceliftet er udstyrsniveauet ’Dynamic’ introduceret sammen med den kraftigste motorvariant i Jazz til dato.

Du kan kende Dynamic på røde detaljer ude og inde, sorte glanspolerede 16” fælge samt diffuseren på bagkofangeren. Selvom den nye 1,5-liters V-TEC motor yder 130 hk er det næppe nok til, at diffuseren nogensinde kommer i brug, men godt ser det ud.

Den nye motor er 4-cylindret uden turbo og yder sit max ved 6.600 omdrejninger. Den skal altså have nogle klø for at yde sit bedste, der til gengæld får Jazzen til 100 km/t på 8,7 sekunder. Den er utrolig omdrejningsvillig, men er også lavt gearet, så at vi med 100 km/t snurrer med 3.000 omdrejninger. Det giver desværre lidt en følelse af, at motoren aldrig rigtigt falder til ro ved motorvejskørsel.

Tag den derimod ud på dine små lokale veje og oplev smilet blive større og større jo tættere nålen kommer på omdrejningsbegrænseren ved 7.000 omdrejninger i minuttet – her er der for alvor fest i motorrummet. Forbruget, ved helt almindelig kørsel, er opgivet til 16,9 km/l med manuelt gear.