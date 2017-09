Første test: Mercedes-AMG GT C Edition 50

Hvordan kører den?

Nul til 100 km/t tager 3,7 sek. og topfarten er 316 km/t, hvilket på papiret er bare 0,1 sek. og 2 km/t langsommere end det ”grønne monster” AMG GT R, som vi har banetestet på Bil Magasinet.

På de halvvåde landeveje virker AMG GT C Edition 50 umiddelbart mere som et luksusdyr end et respektkrævende fartmonster skræddersyet til banebrug. Undervognen er lidt mindre kontant og levende og volumenknappen til den dyriske V8’er ude foran er skruet en smule ned.



Indtil du træder speederen i bund.

Med bulder og brag fra udstødningsrørene og knusende acceleration er AMG GT C også et herligt bæst på fire hjul, der kræver respekt, men bilen er nem at styre takket være et delikat styretøj og nogle sofistikerede stabilitetssystemer, der tøjler de mange kræfter også i regnvejr.

Resten af detaljerne må du læse dig til i Bil Magasinet.