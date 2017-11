Første test: Maserati forfiner Audi-konkurrent

Hvor er vi?

Pressevisningen af den faceliftede Maserati Ghibli foregår i det mondæne Monaco.

Hvad er nyt?

Designerne i Modena har finjusteret linjerne og tilføjet to nye designlinjer; GranLusso og GranSport – men det er først når vi sætter os bag rattet, at de største ændringer kommer til live.

Styretøjet er skiftet fra hydraulisk til elektrisk og det gør ikke bare styringen mere præcis men også mere økonomisk, påstår Maserati. På de smalle bjergveje omkring Monaco er feedbacken gennem styretøjet heldigvis beholdt og det er nemt at placere treforken, hvor jeg gerne vil have den.

Ude under snuden kører vi den kraftigste benzinmotor; En 3-liters V6, der som bekendt er produceret af Ferrari i Maranello, som nu yder 430 hk og 580 nm. Det er 20 hk og 30 nm mere end årgang 2016.

Med de to versioner, den eksklusive GranLusso og den mere aggressive GranSport, følger nye aktive LED-lygter med som standard, der kan tænde og slukke for hver LED for ikke at blænde foran- og modkørende bilister.