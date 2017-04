Første test: Land Rover Discovery 5 er en terrænbil i jakkesæt

HVAD ER NYT?

Land Rover har arbejdet mod at forbedre forgængerens glimrende terrænegenskaber samtidig med at tilbyde større komfort og en mere rummelig kabine.

Undervognen har dobbelte wishbone-ophæng for og multilink-bagaksel, og her er et nyt elektrisk servostyretøj. Discovery 5 har som udgangspunkt 8-trins automatgear og elektronisk styret centralt spær, men fås også med reduktionsgearkasse med fuldt synkroniserede skift op til 60 km/t og spær på bagakslen.

Køreprogrammet Terrain Response 2 er standard. Det har et nyt auto-mode, hvor bilen selv finder ud af, om man kører i sne, mudder, på klipper eller i sand, og tilpasser motoromdrejninger, ESC-system og affjedring til de aktuelle forhold. Det er også muligt at indstille systemet manuelt som i forgængeren.

Blandt nyhederne finder vi en igangsætningsassistent, der sørger for en rolig og stabil igangsætning på is og i mudder ved at begrænse effekten fra motoren på de første meter.