Første test: Kia Rio med fine tilføjelser

Hvordan kører den?

Kia Rio kører tilforladeligt uden at lægge alle sine æg i enten komfort- eller dynamik-kurven. Rio er letkørt, og den 5-dørs hatchback har et sundt fokus på at være en allrounder, og særligt pladsen på bagsædet er gavmild. Styretøjet er ret præcist og hurtigtreagerende, men det opdager du først, når der for alvor arbejdes med det – det er nemlig begrænset med feedbacken fra forhjulene gennem rattet.