Første test: Har Hyundai bygget en ægte Golf GTi-dræber?

Hvem er konkurrenterne?

Hvordan kører den?



Passer vinklen ikke helt i et givent sving, løses det ofte med speederløft, hvorefter i30 N lynhurtigt rejser bagenden, og lægger sig på plads. Samme karakteristika kan forstærkes på vej ind i sving, hvis der bremses på vej ind.



Om den kan slå en VW Golf GTI, må en sammenlignende test vise – men i30 N tager ikke let på sagerne, og den kører ret fedt.

Klassen af GTI'er er efterhånden stor – og nogle af de hidsigste yder langt over 300 hk. Med udgangspunkt i varianten med 275 hk er bl.a. Golf GTI, Peugeot 308 GTI og Renault Megane RS konkurrenter.Den koreanske hatchback kører overraskende godt. Manden i spidsen for projektet er tyske Albert Biermann, der tidligere slog sine folder i BMW M-afdelingen. Ingeniørerne forsøger via aerodynamik, flade plader på undersiden af bilen samt en hæk-diffuser at få ledt luft henover bilens bagende, så de bagerste dæk suges til asfalten. Det er med til at sikre god stabilitet ved høje hastigheder. Men heldigvis er bagenden ikke naglet til asfalten, som nogle omgange på Vallelunga hurtig afslører. De adaptive dæmpere har et system, der skal tilpasse sig efter bilens vægtfordelingen i sving. I den virkelig verden gør det, at bilens vægt og balance kan både mærkes og påvirkes på en utrolig let og elegant måde.