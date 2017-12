Første test: Ford Ecosport får dansk debut

Hvem er konkurrenterne?

For at nævne nogle få skal Ecosport blandt andre kæmpe om kunderne mod Renault Captur, Opel Mokka X og Peugeot 2008.

Hvordan kører den?

Ved pressevisningen er der mulighed for at prøvekøre i både Titanium og ST-Line udstyrsniveau. Med sportsundervognen, som er standard på ST-Line, opfører Ecosport sig en smule uroligt på ujævne veje, hvor den danser let henover asfalten. Til gengæld føles den mere komfortable standardundervogn i Trend og Titanium, som et bedre match til EcoSport.

Motorprogrammet omfatter to benzinmotorer med henholdsvis 125 og 140 hk og en dieselmotor med 100 hk. Senere i 2018 kommer endnu en dieselmotor med 125 hk og mulighed for firehjulstræk. Alle varianter er behageligt støjsvage, men ingen af dem, selv ikke topvarianten med 140 hk, føles særlig kvikke i Ford EcoSport. Forbruget spænder fra 24,4 km/l i dieselvarianten til 19,2 km/l i begge benzinvarianter.

Hvornår lanceres den?

Ford Ecosport lander hos de danske forhandlere primo januar i det nye år. Startprisen på 207.580 kr. for den prisvindende 1,0-liters Ecoboost-motor med 125 hk ligger i den høje ende sammenlignet med konkurrenterne.