Første test: Faceliftet Toyota Land Cruiser er ustoppelig og lækker

Hvad skal den koste?

Priserne starter ved 781.895 kr. for en Toyota Land Cruiser 2,8 D-4 T2 med manuelt gear. Automatgear, syv sæder og højere udstyrsniveauer kan snige prisen op på 1.091.980 kr.

Den kommer også på gule plader, men de varianter er der ingen officiel pris på endnu. Den lokale Toyota-forhandler kan evt. være behjælpelig, for ombygningen til gulpladebil foretages dér.

Hvordan kører den?

Som en af få store firehjulstrækkere på markedet, er Land Cruiser bygget på en robust og stærk chassisramme. Den lidt gammeldags konstruktion giver en fordel i terrænet, men koster normalt på køredynamikken på asfalten.Land Cruiser har dog ikke noget at skamme sig over på almindelig vej. Den luftaffjedrede firehjulstrækker suser mageligt afsted mod Namibias ørken og der er ro i kabinen.Under motorhjelmen ligger altid en 2,8 liters 4-cyl. dieselmotor med beskedne 177 hk. Drejningsmomentet på 450 Nm gør at Land Cruiser’eren alligevel flytter sig et fornuftigt tempo, når du sænker speederen.Glem alt om en Land Cruiser med hybridmotor, selvom Toyota er ekperter på området. Ifølge japanerne er teknikken for følsom til at kunne tåle de tæsk, vibrationer og temperatur-udsving, som en Land Cruiser er bygget til at håndtere.



Når underlaget bliver ufremkommeligt træder bilen i karakter. Uden problemer kan vi køre på en strand i dybt, blødt sand på standarddæk. Med reduktionsgearkassen og det rette offroad køreprogram aktiveret, kan Land Cruiser'en kravle op ad stejle klipper og sandbjerge uden at du skal koncentrere dig om andet end at styre.