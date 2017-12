Første test: Den bedste Porsche 718 Boxster hedder GTS til efternavn

Hvordan kører den?

De første test-kilometre forgår på fedtet og lumsk asfalt efter massive mængder regn og jordskred i bjergene.

Efterhånden som asfalten tørrer lidt op, udnytter straks Boxster GTS chancen for at underholde, selv om underlaget er langt fra optimalt.

Med et udsøgt styretøj, en meget fin balance og en hurtig respons fra turbomotoren er den nem at køre. Trods ringe vejgreb er det muligt både at få et stort smil på læben og strække benene på den momentstærke turbomotor, der både kan levere kræfter helt fra bunden eller jerne til det røde felt ved 7.500 o/min, som en ægte sportsvognsmotor.

Med støddæmperne i den blødeste indstilling tager undervognen godt imod meget ujævn asfalt. De ekstra 15 hk er svære at mærke i forhold til Cayman S, og lyden er stadig ikke samme koncertoplevelse som den gamle 6-cylindrede sugemotor kan levere, men over 5.000 o/min synger den nye motor så energisk, at man nemt glemmer alt om de gode, gamle dage.