Første test: BMW X3 har fået M-kræfter

Hvem er konkurrenterne?

BMW X3 hører til en klasse af biler, hvor der findes mange alternativer. Nærmeste konkurrenter er Audi Q5, Mercedes-Benz GLC, Volvo XC60, Alfa Romeo Stelvio og den nye Range Rover Velar.

Den billigste variant er X3 xDrive20i, som starter fra 735.795 kr., dyrest er den hurtige M40i til 1.106.195 kr.

Dermed bliver den dyrere end alle konkurrenterne på nær Range Rover Velar. Modsat flere af konkurrenter kommer BMW X3 kun med firehjulstræk, hvilket selvfølgelig forklarer noget af prisforskellen.

Hvordan kører den?

Selv den mest sportslige M40i kan ikke løbe fra, at det er en høj bil, og det påvirker køreegenskaberne en smule i den forkerte retning. Men bundtrækket fra den 360 hestes rækkesekser, giver et smil på læberne, hver gang den lægger fra land.

Du kan læse hele testen i det næste nummer af Bil Magasinet, der er på gaden d. 16. November. Her kan du også finde svaret på, hvilken motor, vi mener passer allerbedst i BMW X3. Du kan få 3 numre af Bil Magasinet for 99 kr – lige her

Hvornår er den på gaden?

Der er dansk premiere på den nye BMW X3 d. 11 november – hos din lokale BMW-forhandler.