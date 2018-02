Første test: Audi har løftet A7’eren til nye højder.

Hvor er vi?

Introduktionen finder sted i det billedskønne område omkring Cape Town, Sydafrika. Testruten indeholder lange motorvejsstræk og ikke mindst kystruten mod Chapmans Peak.

Hvad er nyt?

Det er ikke altid, at det lige er til at se forskel fra den gamle, når Audi præsenterer en ny modelgeneration, men den nye Audi A7 ser rent faktisk ny ud. Nye, skarpere linjer og en bredere frontgrill gør designet mere agilt, men faktisk er det de nye lygter, der er mest markante.

Bagpå har den nye A7, ligesom den nye Audi A8, fået en gennemgående LED-stribe, der forbinder de to baglygter. I en klasse, hvor det især handler om at skille sig ud, hjælper netop de nye baglygter gevaldigt. Hver gang bilen låses eller låses op kvitterer lygterne med et lille lysshow – og det ser faktisk ret godt ud.

Førstehåndsindtrykket af kabinen er fint, men desværre er der enkelte steder, som ikke lever op til den kvalitet du forventer i en bil som Audi A7 – her er Audi uheldigvis gået på kompromis i forhold til den gamle Audi A7.

Der er også nye motorer med mild-hybridsystem, en helt ny kabine med to touchskærme i midterkonsollen. Der kan valges mellem fire forskellige undervogne med mulighed for firehjulsstyring – og så er den stoppet til med nye teknologier. Alt dette, og meget mere, kan du læse om i næste nummer af Bil Magasinet, hvor vi også kommer med en klar motoranbefaling.