Første test: Audi A5 Cabriolet står højt på vores ønskeliste

Hvor er vi?

Jerez, Spanien

Hvad er nyt?

Linjerne fra den nyligt ankomne Audi A5 Coupe er ført videre og fuldender nu A5-modelprogrammet med Audi A5 Cabriolet. Til trods for vokseværk, der giver mere plads til knæene hos bagsædepassagererne, er fronten blevet skarpere og mere aggressiv – specielt hvis du vælger en lidt mere frisk farve.

Foldetaget er stadig af stof, men åbner nu på 15 sekunder og lukker på 18 – og det er med hastigheder på op til 50 km/t. Vi kan ikke komme udenom, at det er lidt blær, at cruise med 50 km/t og samtidig kunne lukke af for regnen, hvis himmelen skulle åbne sig.