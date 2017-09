Første test: Aston Martin DB11 V8

Hvor er vi?

Barcelona, Spanien.

Hvad er nyt?

DB11 er et samarbejdet mellem Aston Martin og Mercedes-AMG, der leverede en masse elektronik og infotainment i V12-varianten. Det samarbejde udvides nu med DB11 V8, der også låner mekanik fra AMG-afdelingen i Affalterbach.



Motoren er det 4-liters biturbo-­maskineri, der findes i mange andre AMG’er som for eksempel AMG GT. Aston Martin’s folk har dog udført et par ændringer for at få motoren til at føles som en integreret del af DB11. Motoren havde tørsump, men det har Aston Martin skiftet til en egenudviklet vådsump, som kunne sænke tyngdepunktet mere end i V12’eren. Udstødnings- og indsugningsmanifolden samt motorophæng er også unikke for V8’eren.