Første test: Afløseren for den afskyelige snemand tjekker ind

Hvad er nyt?

Karoq afløser Yeti fra 2009, men det er svært at finde den røde tråd mellem de to biler. De ligner nemlig ikke hinanden og Karoq er en markant større bil både ude og inde.

Seat Ateca er et bedre referencepunkt. De to biler deler nemlig platform, motorer og teknologi, men Skoda'en har fået nogle små, effektive justeringer, der får den til at føles som helt sin egen.

Rent fysisk er den 2 cm længere end Ateca, men akselafstanden er 4,5 cm kortere og bagagerummet er 11 liter større.