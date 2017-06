Første test af Jeep Compass: Den kompakte SUV med esser i ærmet

Hvor er vi?

Lissabon, Portugal

Hvad er nyt?

Compass er endnu en kompakt SUV fra Jeep og placerer sig lige mellem Jeep Renegade og Jeep Cherokee. Compass deler platform med netop Renegade, blot strakt en smule for blandt andet at skabe mere plads indenfor.

Kabinen minder meget om den i Jeep Grand Cherokee blot i en mindre udgave; et stort plus for Jeep Compass, der også kommer med seneste version af Jeeps infotainmentsystem, Uconnect.