Familiebil med racerambitioner: Første test af Ferrari GTC4Lusso Turbo

V8-turbo-varianten er både lettere end V12'eren, og har en vægtfordeling, der placerer to pct. mere af vægten over bagakslen sammenlignet med V12 med firehjulstræk. I kabinen er de to motorvarianter identiske.

Hvem er konkurrenterne?

Som om Ferrari har konkurrenter! Skiller man bilen ad, og ser på komponenterne, kan alt med V8-motor og fire sæder principielt være en konkurrent. Jeg nævner i flæng; Porsche Panamera, Bentley Continental GT, Mercedes-AMG S-klasse Coupé og Rover 3500 fra 1970'erne, hvis nogle føler sig nostalgiske.

Hvordan kører den?

Som et tog på skinner. Og det uanset om du er eventyrlysten, og tager den snoede bjergbane eller hellere vil slappe af, og tage den tilbagelænede regionaltogslinie, mens kilometerne sluges, og udsigten nydes. GTC4Lusso både med V12 og V8 har firehjulstyring, der ved lave hastigheder drejer baghjulene modsat af forhjulene for at højne manøvredygtigheden på den lange bil, mens baghjulene ved højere hastigheder drejer med i samme vinkel som forhjulene for større stabilitet og svimlende svinghastigheder.