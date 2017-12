Euro NCAP slagter ældre bilmodeller

Euro NCAP har netop offentliggjort årets sidste crashtest, hvor i alt 16 biler er blevet testet. Dermed når de lige at møde muren, inden det fælleseuropæiske sikkerhedssamarbejde fra årsskiftet igen skærper kravene til sikkerheden i nye biler.

Kigger man ned over listen af de 16 biler, klarer stort set alle de nye biler sig rigtig flot. Men en Euro NCAP-test holder kun i seks år, hvor efter at modellen skal gentestes og her ser billedet meget anderledes ud.



”Helt som i årets øvrige test er der de maksimale fem Euro NCAP-stjerner til næsten alle de nye biler, som kan bryste sig af en tårnhøj sikkerhed. Kun den nye Dacia Duster falder igennem med tre stjerner. Dacia lancerer helt bevidst den nye Duster stort set uden de sikkerhedssystemer, som efterhånden er standard i andre biler. At Dacia på den måde ignorerer tilgængeligt sikkerhedsudstyr, er helt utilstedeligt og noget, EU bør se på. Derfor er det heller ikke en bil, FDM vil anbefale,” siger FDMs repræsentant i Euro NCAP, Søren W. Rasmussen.



De ældre modeller som DS 3, Ford C-Max og Alfa Romeo Giulietta, må alle tre vinke farvel til deres fem stjerne, som de tidligere har kunnet bryste sig af, hvilket betyder, at modellerne mister deres sikkerhedsfradrag. Helt galt får det for Fiat Punto, der ender som absolut bundskraber med nul stjerne i testen. Årsagen er ret simpel, modellen er fra 2005, hvilket afspejler sig i sikkerhedssystemerne – som er ikke eksisterende, og det straffer Euro NCAP.