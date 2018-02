"Det mest intimiderende køretøj, jeg har kørt på offentlig vej"

Næsten for vild til danske landeveje

Danmark er for kort til, at du kan holde speederfoden strakt mere end et par sekunder ude på de små landeveje, hvor Ultima’en skyder fremad som skudt ud af en kanon. Den er lige så vanvittig, som design og manglen på elektronik lægger op til. Motoren har angstprovokerende meget power, for du har ingen anelse om, hvornår baghjulene ikke kan håndtere de voldsomme kræfter samtidig med, at snuden er sporsøgende, når asfalten er ujævn.

Automatisk kommer du til at spænde hver en muskel i kroppen for at tæmme monstret og holde den nogenlunde midt på vejen, indtil du lærer den bedre at kende. Styretøjet er som resten af bilen uden nogen former for indblanding, så det er ret tungt, informativt og nervøst. Der skal holdes fast i rattet, for da jeg flytter hånden under en acceleration for at skifte op i andet, ser bilen sit snit til teste mine nerver ved omgående at trække mod grøften. Den forlanger respekt hele tiden, også når du betjener de effektive AP Racing racerbremser, for selv om de er nemme at dosere, så blokerer de for et godt ord, hvis du bare tramper på pedalen.