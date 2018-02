Citroën C4 Cactus skifter stil

Hvor?

Hvad er nyt?

Hvor stammer Citroën fra? Jep, vi kører de første km i den nye franske hatchback på veje i Frankrig. Nærmere bestemt omkring byen Marseille.

Faktisk er der ”kun” tale om et facelift af Citroën C4 Cactus, der blev Årets Bil i Danmark tilbage i 2015. Men selv om der f.eks. ikke er et hav af nye motorer at kaste sig over, er der alligevel meget nyt under solen i Cactus-land. Den spøjse franske hatchback bliver på flere områder mere mainstream – bl.a. i sit design hvor de Airbumps der gjorde forgængeren letgenkendelig, er skrumpet gevaldigt. Rollen som Citroën's ”sjove fætter” ligger nu meget hos C3 Aircross-modellen. C4 Cactus skal forsøge at dække over, at den almindelige C4 ikke står til at blive udskiftet lige foreløbigt. Samtidig trækkes Cactus i en komfortabel retning med bl.a. nye komfortsæder og introduktionen af et hydraulisk affjedringssystem, der dog ikke er magen til tidligere tiders løsninger.