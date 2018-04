Brugttest: Kør sommeren i møde med vind i håret

Men for at forstå idéen bag MX-5 skal vi faktisk så langt væk fra Japan som muligt, nærmere bestemt til England. I 60’erne og 70’erne rullede den ene model efter den anden ud af de britiske fabriksporte. MGB, Austin-Healey Sprite, Lotus Elan osv.

Alle sammen med ét til fælles. Motoren på langs foran, gearkasse i midten, træk på baghjulene og et tag af lærred. Men det gik ned ad bakke for den britiske bil­industri, og modellerne røg hurtigt i glemme­bogen. Lige indtil næsten tyve år senere på den anden side af ­kloden hos Mazda. Designet til MX-5 blev til under slag­ordene: ”Jinba ittai”, som betyder noget i retning af, at rytter bliver ét med sin hest. Den lange, spidse front og de små popup-­lygter viser tydeligt, at de har haft de britiske historiebøger fremme til inspiration.

Men vigtigst af alt er, at bilen blev en succes lige fra dag ét. Siden er over 900.000 MX-5’ere rullet ud fra forhandlere ­ verden over.

Ventilationsanlægget sender varme ned mod mine kolde fødder, mens sceneriet glider forbi gennem brillerne. Den lille gearstang glider op og ned i kanalerne med en tung, japansk præcision.

Du mærker med det samme, at bilen er fjerlet og har en perfekt vægtfordeling. Det er simpelthen en nydelse at udnytte alle de 160 hestekræfter og smide de 1.100 kg gennem alt, hvad du kan finde af hårnålesving. Der er en slags ”back to basic” over MX-5. Lidt ligesom de gamle englændere. Det handler om at køre og gøre det på den sjovest mulige måde.