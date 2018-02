BMW X2 overrasker i første test

Hvordan kører den?

Det er bag rattet, at X2 for alvor overrrasker. Uden at kunne lave en direkte sammenligning på præsentationsturen er det svært minutiøst at påpege dens styrker og svagheder over for konkurrenter og biler, den er teknisk og mekanisk i slægtskab med.

Mekanikken i form af platform, akselafstand og drivlinje deler den med BMW X1, og oplevelsen af motor og gearkasse er business as usual. Men på flere områder er det lykkes BMW at skabe en SUV i den lille klasse, der adskiller sig fra søsterbilen, og kører som en lavere personbil.



